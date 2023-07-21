Участница «Дома-2» описала участие в проекте словами «было очень жестко»

Участница популярного реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ Настя Голд (настоящее имя — Анастасия Карпун) описала участие в проекте словами «было очень жестко». О сложностях во время съемок в программе она рассказала в интервью для издания «Телепрограмма».

© @nastena_gold_official_

Карпун сравнила участие в проекте на ТНТ со съемками в его перезапущенной версии на телеканале «Ю».

«Это два разных формата, я почувствовала это на себе. На ТНТ, буду откровенно, все было очень жестко, накалено для меня. У меня всегда были истерики, я везде ждала подвоха», — призналась она.

Свою реакцию участница программы объяснила неопытностью и юным возрастом. При этом она отметила, что проект на ТНТ обеспечил ей профессиональный рост. «Мне было сложно. Но в то же время, благодаря ТНТ, меня узнали. Это масштабно было», — высказалась Карпун.

Ранее проект, выходящий на «Ю», покинул его ведущий Давид Манукян. Он вел «Дом-2» с 2021 года.