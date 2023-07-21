Стал известен результат апелляции осужденных за покушение на певца Руссо
Приговор Хамовнического районного суда по делу о покушении на убийство певца Авраама Руссо в 2006 году оставлен без изменений Мосгорсудом. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.
Апелляционные жалобы адвокатов осужденных Виталия Джуры и Алексея Трясникова, были отклонены. Заключенные продолжат отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным прокуратуры, покушение на певца было задумано из-за личной неприязни к нему бизнесмена Тельмана Исмаилова. Своему личному охраннику он поручил найти исполнителей. Трое мужчин были наняты за денежное вознаграждение, в том числе Джура и Трясников. Как выяснилось, заключенные приобрели мобильные телефоны для связи между собой и получения сведений о маршрутах Руссо.
В 2014 году один из фигурантов Михаил Демкин скончался, а Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Джура приговорен к девяти годам лишения свободы, а Трясников - к 12 годам.
В результате покушения, произошедшего 19 августа 2006 года, Руссо получил ранения левого бедра. Он был госпитализирован. После этого артист перенес множество операций.