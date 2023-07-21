Клип SHAMAN на песню «Мой бой» набрал более 1 млн просмотров

Клип певца Ярослава Дронова , более известного под псевдонимом SHAMAN, на песню «Мой бой» набрал более 1 млн просмотров за 21 час с момента публикации.

Клип был снят во время тура певца по городам новых регионов. В клипе присутствуют документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.