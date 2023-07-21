Асмус впервые рассказала, что стала жертвой домашнего насилия

О страшном периоде своей жизни актриса никогда не упоминала публично — боялась реакции общественности. Поводом для признания стала случайность: ведущий подкаста, куда Кристина Асмус пришла в качестве гостьи, предложил ей рассказать о том, о чем она сама захочет. Актриса неожиданно решилась на откровения.

Оказалось, что звезда «Интернов» стала жертвой домашнего насилия в самом страшном и прямом смысле этого слова. Темный период, к счастью, миновал, но в университетские годы девушке приходилось несладко. Будущая звезда встречалась с молодым человеком, который не видел проблемы в том, чтобы поднять на любимую руку. Отношения продлились целых полтора года.

«Это не как "токсичный человек, он не так рубашку погладил" или сказал: "Ты в кино плохо сыграла". "Ой, меня абьюзят". Нет. Он бил как не в себя», — рассказала актриса в подкасте «Разговоры».

Кристина подчеркнула, что в те времена жаловаться было не принято, поэтому со своей проблемой она справлялась сама.

«Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата», — отметила актриса.