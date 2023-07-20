Ольга Бузова заявила, что не выдает секреты бывших кавалеров
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не болтливая и умеет хранить чужие секреты, пишет «СтарХит».
Бузова заметила, что бывшие кавалеры, в отличие от нее, любят рассказывать о жизни с ней, об ее особенностях.
«А я вот молчу и многое не рассказала до сих пор», - отметила певица.
По словам исполнительницы, экс-супруг Дмитрий Тарасов открещивался от нее, оскорблял. Кроме того, он заявлял, что устал от публичности.
Вместе с тем, несмотря на все заявления, добавила певица, Тарасов выставляет личное в соцсетях, делает его публичным с тем, чтобы поднять охваты, увеличить аудиторию.
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