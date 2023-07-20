Иосиф Пригожин прокомментировал попадание в черный список Канады

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на попадание в черный список Канады. Он отметил, что введение против него персональных санкций является сведением счетов с творческими людьми. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать?», - риторически вопросил Пригожин.

Продюсер предположил, что властям Канады на фоне минимального эффекта от антироссийских санкций в целом, остается только сводить счеты с творческими людьми.

По его мнению, действия Канады не соответствуют классическим представлениям о демократии, согласно которым основными понятиями этого института являются свобода передвижений, мнения и мысли.