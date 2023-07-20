Чичерина оценила санкции Канады против нее

— Значит, противник ценит и уважает, и в гости к бандеровцам в Канаду тоже не ждет, вот если бы индейцы канадские ввели бы на меня санкции, это, возможно, меня бы и задело, я на их стороне. В общем, всё в порядке. Победа будет за нами, — заявила она aif.ru.