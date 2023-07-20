«Противник уважает»: Чичерина оценила санкции Канады против нее
Певица Юлия Чичерина в четверг, 20 июля, прокомментировал введение против нее санкций правительством Канады.
— Значит, противник ценит и уважает, и в гости к бандеровцам в Канаду тоже не ждет, вот если бы индейцы канадские ввели бы на меня санкции, это, возможно, меня бы и задело, я на их стороне. В общем, всё в порядке. Победа будет за нами, — заявила она aif.ru.
Несколькими часами ранее стало известно, что Канада ввела санкции против множества российских деятелей искусства: Никиты Михалкова. Ивана Охлобыстина, рэпера Тимати, Иосифа Пригожина и других медийных личностей.
Кроме того, Оттава также внесла в свой ограничительный список короля отечественной поп-эстрады Филиппа Киркорова. Кроме него под санкции попала певица Юлия Чичерина и актер Дмитрий Харатьян.
В начале июня власти Канады расширили санкционные списки. В них внесли 24 физических и 17 юридических лиц, включая бывшего президента Украины Виктора Януковича и представителей властей Донбасса и Крыма.