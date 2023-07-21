В сети высмеяли новую внешность Киркорова словами «Тимати на пенсии»

Фанаты высмеяли в сети новую внешность поп-исполнителя Филиппа Киркорова со словами «Тимати на пенсии». Соответствующие публикация и комментарии появились на странице певца в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний певец поделился фото, на котором он позирует перед камерой в белой футболке и черном жакете с принтом в виде человеческих глаз. Его образ дополняют серебряные ожерелья, бусы в тон пиджаку и очки с прозрачными линзами.

Поклонники, в свою очередь, оценили данный снимок и сравнили артиста с российским рэпером Тимати.

«В этом образе похож на Тимати. Как братья», «Это Тимати на пенсии?», «Хвала хирургу! Из-за его работы вы очень изменились», «Теперь бы еще брови назад вернуть», «Помолодел! Прям настоящий Тимати», — высказывались они.