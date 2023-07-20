A$AP Rocky создал украшение с Z-символикой

Рэпер A$AP Rocky разрекламировал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кулон с Z-символикой. После этого рэпера обвинили в поддержке России.

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Сам кулон выглядит как буква Z, созданная из трех танков. Был ли у украшения подтекст, либо кулон не подразумевал никакой связи с Россией — неизвестно.

При этом в комментариях рэпера подписчики нашли сходство кулона с Z-символикой:

«Что это за фигня с русской Z-цепочкой?»; «Мы все герои сюрреализма Сорокина. Дальше окажется, что Lil Uzi Vert — это проект SHAMANа»; «Стыдно за тебя, чувак».

При этом нашлись и те, кто не увидел в цепочке какого-либо подтекста.

«Интересно, что только русскоязычные волнуются за цепь Z, а люди из других стран не видят проблемы. Может быть, это просто «Z», — предположил один из комментаторов.

A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) — американский рэпер и продюсер, которые дважды был номинантом на премию «Грэмми», шесть раз на World Music Awards и трижды — MTV Video Music Awards.