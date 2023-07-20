Иосиф Пригожин прокомментировал санкции Канады

«Канада не понимает, что еще нужно сделать: пошуметь, кого-то наказать. Нет никаких проблем в мире, кроме как выяснять отношения с людьми, имеющими отношение к творчеству. Они цепляют медийных людей, чтобы сделать как можно громче то действие, которое они совершают», — сказал муж певицы Валерии.