Мэрилин Мэнсон не признал вину за плевок в камеру и высмаркивание в руки оператора

Певец Мэрилин Мэнсон отказался платить штраф за плевок в оператора на своем концерте
Рокер Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину за то, что плюнул в оператора Сьюзан Фаунтин и высморкался ей в руки. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на адвоката певца Кента Баркера.
По данным СМИ, в 2019 году во время своего концерта в Нью-Гэмпшире Мэнсон специально подошел вплотную к оператору, приблизил лицо к камере и плюнул в женщину. После этого он опять подошел к Фаунтин и высморкался ей в руки, сообщает издание. Изначально Мэнсон решил оспорить свою вину в 2021 году, тогда его адвокат заявил, что Фаунтин должна была быть готова к случайному контакту с различными выделениями, вроде слюны или соплей, когда шла на концерт. Однако если бы суд признал музыканта виновным, ему бы грозило тюремное заключение на срок до 1 года и $2 тысячи штрафа.
«Хорошо известно, что выступления подсудимого на протяжении последних двадцати лет включали в себя шокирующие и вызывающие выходки, подобные тем, что произошли в данном случае. Предполагаемая жертва дала согласие на то, чтобы подвергнуть себя потенциальному контакту с потом, слюной и мокротой в тесном помещении», — говорил Баркер.
Сейчас Мэнсону грозит наказание в виде штрафа в размере $1,2 тысячи с отсрочкой его выплаты и 20 часов общественных работ в течение шести месяцев. Мэнсон также должен будет в течение двух лет не подвергаться арестам и уведомлять местную полицию о любых выступлениях в Нью-Гэмпшире.
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