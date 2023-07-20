Пугачева в одном из интервью намекнула, что должна была родить от Киркорова

Алла Борисовна Пугачева провела достаточно лет в браке с Филиппом Киркоровым, но общих детей у них нет. Хотя, Алла и Филипп очень хотели стать родителями (как отмечал исполнитель, Примадонна нуждалась в этом даже больше, чем он), но у них так и не получилось завести ребенка. В какой-то момент артисты даже написали песню «Маленький секрет большой любви…», считая, что в их семье рано или поздно должно произойти пополнение.