Пугачева в одном из интервью намекнула, что должна была родить от Киркорова

Был бы сын. Пугачева проболталась, что должна была родить от Киркорова, но произошла трагедия
Алла Борисовна Пугачева провела достаточно лет в браке с Филиппом Киркоровым, но общих детей у них нет. Хотя, Алла и Филипп очень хотели стать родителями (как отмечал исполнитель, Примадонна нуждалась в этом даже больше, чем он), но у них так и не получилось завести ребенка. В какой-то момент артисты даже написали песню «Маленький секрет большой любви…», считая, что в их семье рано или поздно должно произойти пополнение.
Из интервью Бедроса Киркорова стало ясно, что беременность все-таки была, но у артистки случился выкидыш.
«Я не хочу об этом говорить. Не получилось. На все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — давал комментарии еще молодой Филипп, которому на момент совместной жизни с Аллой было всего 27.
Однажды в прессу просочилось и небольшое интервью Пугачевой, которая отмечала, что действительно хочет родить наследников, но понятия не имеет, почему выносить малыша не получается. Она отметила, что если бы в тот момент все пошло по плану, то у пары бы появился сын.
«Киркоров», — с гордостью заявила знаменитость.
«Если ничего не получится, буду рожать песни», — отстраненно сообщила Алла, не желая показывать прессе своего разочарования.