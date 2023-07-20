Певица Анастасия Стоцкая прилетела на отдых с детьми в Египет

Певица Анастасия Стоцкая с детьми улетела из России . Артистка мюзиклов сообщила об этом подписчикам в соцсетях и призналась, что отдыхает с семьей в пятизвездочном отеле в Хургаде.

Знаменитость воспитывает 12-летнего сына Александра и 6-летнюю дочь Веру от бизнесмена Сергея Абгаряна, с которым рассталась в 2019 году. Певица рассказывала, что пыталась сохранить семью, но не вышло, и тогда исполнительница сделала все возможное, чтобы их разлад в отношениях не стал достоянием общественности. Только через 2,5 года Анастасия Стоцкая призналась, что живет с детьми отдельно от Сергея Абгаряна. А в 2023 году их брак официально расторгли без раздела совместно нажитого имущества, экс-супругам удалось мирно урегулировать все вопросы.