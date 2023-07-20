65-летний Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной

Американский актер Дольф Лундгрен и его возлюбленная, фитнес-инструктор, Эмма Крокдал поженились. Об этом сообщает People.

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13 июля 65-летний Дольф Лундгрен и 27-летняя Эмма Кродал связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии, которая прошла в доме актера на греческом острове Миконос.

«Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе, с семьей и несколькими близкими друзьями. Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов», — рассказали молодожены журналистам издания.

Пара познакомилась в тренажерном зале, где Эмма Крокдал работала инструктором. По словам девушки, она тогда не знала, что Дольф Лундгрен — популярный актер. В июне 2020 года артист сделал предложение своей возлюбленной.

«Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то там увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала», — рассказал Лундгрен в интервью.

До встречи с Эммой Крокдал, Дольф Лундгрен был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, в браке с которой у него родили две дочери — Ида и Грета.