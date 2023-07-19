Бывший жених Собчак купил виллу Пугачевой за 600 миллионов рублей
Российская певица Алла Пугачева уже второй год живет в Израиле. На лето по традиции звезда уехала вместе с семьей в Латвию на отдых.
В Юрмале Пугачева поселилась в любимой вилле «Марта». Ею владеет миллионер из США Александр Шусторович. Бизнесмен купил недвижимость за 600 миллионов рублей, и вместе с домом приобрел судебные разбирательства, которые затянулись на несколько лет. Сделку не могли заключить из-за разногласий в мебели и прав на землю. Эта ситуация не оказала влияния на отпуск Пугачевой. Примадонна хорошо знакома с Шусторовичем, поэтому сможет договориться о скидке, передает 360.tv.
Шусторович проживал в подобном особняке во времена своего романа с Ксенией Собчак.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что Пугачева согласна снова петь за баснословные деньги. Примадонна запросила 50 миллионов рублей за свой концерт. А если для выступления понадобится трансфер, то цена будет еще выше.