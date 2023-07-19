Лидер «Землян» Киселев обвинил Газманова в воровстве песен

Лидер «Землян» Владимир Киселев написал большое письму певцу Олегу Газманову, в котором заявил, что артист украл песню «Офицеры», а также многие другие свои композиции. Обращение Киселева публикует «СтарХит».

Он начал письмо словами: «Неуважаемый мною композитор Газманов». Киселев отметил, что певец «скармливает» публике «прямые маршеобразные ритмы», поэтому не может называть себя композитором.

«Надеюсь, вы не выдаете свои песни за плод вашей композиторской деятельности, поскольку они являются элементарным воровством чужих известных мелодий: «Никогда не проси» (Avicii), «Танцуй, пока молодой» (Modern Talking «Riding On A White Swan»), «Белый снег» (Accent Pada Deszcz), «Свежий ветер» (Arabesque In for a Penny In for a Pound). <...> Не гневите Бога. Вы хотите подробного музыкального анализа и разбора ваших песен на молекулы? Боюсь, тогда не сможете появляться на публике», — подчеркнул Киселев.

Под конец лидер «Землян» и медиамагнат назвал Газманова «некрофилом» и посоветовал не воровать у мертвых. Он предложил тому напеть на мотив его песни «Офицеры» слова из композиции 80-х годов «Поручик Голицын», намекая на сходство этих песен.

«Сейчас такие музыкальные мэшапы в моде», — подытожил музыкант.

Это уже не первая публичная ссора между Газмановым и Киселевым. До этого медиамагнат осудил певца и композитора Игоря Матвиенко за написание платных патриотических песен, после чего Газманов отказался считать Киселева музыкантом и напомнил, что тот владеет «Русским радио».