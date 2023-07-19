Приемный сын Зверева рассказал о работе на стройке

19 июля стилист Сергей Зверев празднует 60-летие. Он уже успел заявить, что устал от шумных лакшери-вечеринок и будет встречать юбилей в узком кругу, в том числе с мамой Валентиной Тимофеевной и помощницей Светланой. Однако приемного сына звезды Сергея на праздновании не будет, сообщает «КП». Журналисты выяснили, как сейчас живет молодой человек.

Сергей Зверев-младший родился в 1993 году. Он постоянно сопровождал парикмахера на светских вечеринках и посещал вместе с ним ток-шоу. Стилист рассказывал, что мальчика ему родила гражданская жена, которая погибла в автокатастрофе, однако позднее правда вскрылась — Зверев взял ребенка в возрасте трех лет из детского дома в Иркутске. Отрицать это он не стал.

Парикмахер пытался создать мальчику лучшие условия, однако в возрасте 20 лет Зверев-младший ушел от отца и переехал в Коломну — якобы устал от гламурной жизни. За девять лет после этого он успел дважды жениться и разойтись, и найти свою родную мать. Он даже узнал свое настоящее имя — Дмитрий. Отношения со своим звездным отцом он успел выяснить на всю страну, став героем ток-шоу.

Журналисты выяснили, что Сергей не получил никакого образования и пошел на низкооплачиваемую работу. С обеими женами отношения не сложились и какое-то время жил матерью.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву», — рассказал он.