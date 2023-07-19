Актер театра и кино Данила Козловский обратился в суд с требованием взыскать с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль моральной компенсации за распространение ложной информации. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В феврале 2022 года Козловский назвал события на Украине катастрофой и уехал в США. В марте 2023 года актер вернулся в Россию, где у него были запланированы спектакли. На фоне новостей о возращении Козловского Бородин заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера по статье о дискредитации российской армии. Также он заявлял, что артисту грозят проверки на экстремизм и финансирование из-за рубежа.

Сам Козловский отверг обвинения Бородина, объяснив при этом, что его фраза о митингах была сказана «на съемочной площадке исторического сериала про революцию».

В итоге Козловский подал на Бородина в суд и спустя три месяца его иск был принят к рассмотрению, утверждает Baza.