Знакомый Чернышева о браке с Заворотнюк: «Настя стала утомлять Петра»

Когда Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев только начали семейную жизнь, вся публика восхищалась красотой и любовью этой чудесной пары. Знаменитости поражали тем, с какой заботой и отдачей относились друг к другу, но в сети ходили слухи о том, что картинка счастливой жизни — это фальшь. Поговаривали, что в отношениях знаменитостей был серьезный кризис, они чуть не дошли до развода.

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А причиной для испортившихся отношений, как считали в сети, была безумная ревность Заворотнюк к своему молодому и обаятельному супругу. Каждый раз, когда он отправлялся на работу или съемки, актриса из «Прекрасной няни» понимала, что вокруг фигуриста будет много женского внимания, а поскольку делить любимого Заворотнюк ни с кем не хотела, начинала слишком контролировать мужчину.