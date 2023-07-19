$90.69+0.27102.03+0.38

«Звезда в шоке!»: Сергею Звереву — 60

Slide 1 of 31
1/25
Сергей Зверев на шоу «Супердискотека 90-х c MTV» в спорткомплексе «Олимпийский», 2010 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
2/25
Сергей Зверев со своими моделями, 1994 год 
© Олег Власов/ТАСС
3/25
Сергей Зверев у себя дома, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
4/25
Триумф московского дизайнера Сергея Зверева в киноконцертном зале «Россия» под девизом «Красота спасет мир», 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/25
Сергей Зверев у себя дома, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
6/25
Сергей Зверев работает над прической певицы Валерии, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
7/25
Сергей Зверев со своей мамой Валентиной Тимофеевной, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
8/25
Сергей Зверев делает прическу певцу Дмитрию Маликову, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
9/25
Сергей Зверев со своим сыном на VI Официальной церемонии вручения Национальной Российской премии «Овация», 1997 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/25
Сергей Зверев во время встречи с читателями и презентации своей книги «Звезда в шоке» в торговом доме «Библио-Глобус», 2009 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
11/25
Певец Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо) перед началом церемонии вручения наград премии «MTV Russia Music Awards-2007» в Ледовом дворце на Ходынском поле 
© Алексей Никольский/РИА Новости
12/25
Сергей Зверев во время показа коллекции дизайнера Ильи Шияна в рамках «Недели моды в Москве» в Гостином дворе, 2007 год 
© Роман Денисов/РИА Новости
13/25
Писательница Лена Ленина и стилист Сергей Зверев в Государственном Историческом музее на вручении призов национального конкурса ювелирного искусства «Ювелиры - ХХI веку», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
14/25
Сергей Зверев и группа «Горячий шоколад » на съемках новогоднего мюзикла «Казаки», 2009 год 
© Телекомпания «Интер»/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/25
Модельер Вячеслав Зайцев и стилист Сергей Зверев на закрытом показе завершающего дня Russian Fashion Week коллекции SLAVA ZAITSEV pret-a-porter de luxe осень-зима 2009-2010 
© Илья Питалев/РИА Новости
16/25
Сергей Зверев участвует в «Гонке звезд шоу-бизнеса» в рамках «Гонки чемпионов» по биатлону в споткомплексе «Олимпийский», 2011 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
17/25
Сергей Зверев со спутницей на конкурсе «Мисс Русское Радио - 2011» 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
18/25
Сергей Зверев демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Ильи Шияна на показе в рамках «Volvo-Недели моды в Москве», 2012 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
19/25
Сергей Зверев и балерина Анастасия Волочкова перед финалом конкурса «Мисс Вселенная – 2013» в Крокус Сити Холле 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

20/25
Сергей Зверев во время показа новой коллекции дизайнера Ильи Шияна в рамках Volvo-Недели моды в Москве, 2010 год 
© Алексей Филиппов/ТАСС
21/25
Сергей Зверев на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
22/25
Сергей Зверев во время церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год 
© Марина Лысцева/ТАСС
23/25
Сергей Зверев со спутницей на After-party Третьей Реальной Премии MUSICBOX в Москве, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
24/25
Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме «Троекурово», 2023 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

25/25
Сергей Зверев перед началом показа коллекции дизайнера Славы Зайцева «Москва и москвичи» на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2019 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Сергей Зверев родился в 1963 году в поселке Култук Иркутской области в семье железнодорожного слесаря. Никто из его родственников не был связан с миром моды. Тем не менее, после окончания школы Зверев внезапно решает обучаться сразу трем смежным профессиям – дизайну одежды, косметологии и парикмахерскому искусству. Будучи совсем юным, он чудом попадает в столицу моды – Париж, после чего окончательно решает, чем будет заниматься в жизни.

    Затем Зверев едет в Москву, где устраивается в салон знаменитой Долорес Кондрашовой, тренера сборной СССР по парикмахерскому искусству. Появляются первые звездные клиенты. В 1998 году он – уже чемпион мира по парикмахерскому искусству.

    В 2006 году Зверев застраховал свои руки на $1 млн.

    Добившись высот как стилист, Зверев начинает музыкальную карьеру и записывает композицию «Алла» (текст и музыку написала Любаша). Выходит альбом «Ради тебя». Спустя год второй – «Звезда в шоке…!!!», на пластинке уже 22 песни.

    Был женат четыре раза. Все браки просуществовали по 2,5 года. У стилиста есть приемный сын Сергей.

    6
    Газета.Ru: главные новости