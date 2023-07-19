Сергей Зверев родился в 1963 году в поселке Култук Иркутской области в семье железнодорожного слесаря. Никто из его родственников не был связан с миром моды. Тем не менее, после окончания школы Зверев внезапно решает обучаться сразу трем смежным профессиям – дизайну одежды, косметологии и парикмахерскому искусству. Будучи совсем юным, он чудом попадает в столицу моды – Париж, после чего окончательно решает, чем будет заниматься в жизни.