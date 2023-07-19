В Сети остались недовольны поведением Орбакайте

Кристина Орбакайте, в отличие от своей звездной матери, не вступала ни в какие политические дебаты и не высказываалсь о поступке Максима Галкина*, но с переодичностью уезжает из страны и проводит гораздо больше времени за рубежом, чем в России. Однако, желание ездить в Америку у Кристины обосновано: ее супруг Михаил Земцов там держит бизнес, да и дочь Клавдия с сыном Никитой проживают в США.

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Впрочем, и навещать мать Орбакайте не забывает. Недавно она прилетела в Юрмалу, где сейчас находится Алла Борисовна с семьей, но задерживаться в Латвии блондинка не стала. Она быстро простилась с матерью, а затем выложила публикацию из своего продолжающегося путешествия с одним только словом: «Лето». Передвижения Кристины по миру вызвало шквал негатива россиян и скандалы на новостных форумах. Публика прекрасно понимает, что сейчас к Кристине есть много вопросов.

Во-первых, она так и не пояснила народу, почему на одном из выступлений вместе с Николаевым они вышли, как показалось людям, в цветах украинского флага. Во-вторых, девушка продолжает встречаться с матерью, которая однозначно не разделяет убеждения России.

«Что это значит? Что поддерживает Пугачеву? Скажи уже вслух, Кристина», — обратилась к ней одна из пользовательниц сети.