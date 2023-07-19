Шакира впервые за долгое время вышла на публику с детьми
Колумбийскую певицу Шакиру засняли с сыновьями в аэропорту Майами. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки папарацци.
По приезде в США Шакира вместе с сыновьями проходила проверки в аэропорту в окружении личной охраны. В этот момент журналистам удалось заснять семью вместе. Певица появилась на публике в сером спортивном костюме, черном топе и белых кедах на платформе. Образ завершили широкие солнцезащитные очки и сумка-конверт через плечо. Сыновья позировали в шортах и футболках.
В июне 2022 года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Официальной причиной разрыва стали измены Пике с 24-летней студенткой Кларой Чиа Марти. Позже стало известно, что Шакира и ее бывший возлюбленный состояли в открытых отношениях на протяжении трех лет перед расставанием.
Ранее Шакиру засняли на свидании с новым возлюбленным.