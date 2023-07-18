Изабель Аджани предстанет перед судом по делу об отмывании денег

Французскую актрису Изабель Аджани заподозрили в налоговом мошенничестве и отмывании денег. 19 октября артистка предстанет перед судом в Париже.

Как сообщает агентство France-Presse, 68-летняя Аджани получила в дар от сенегальского бизнесмена Мамаду Дианья Ндиайе два миллиона евро и оформила их в виде займа, чтобы не платить пошлину. Также актрису подозревают в оформлении фиктивного местожительства в Португалии.

Расследование было начато после публикации так называемого «Панамского досье» в 2016 году. Само досье раскрывало систему уклонения от налогов через счета в налоговых гаванях. В нем, в частности, отмечалось, что Аджани владела компанией на Британских Виргинских островах.