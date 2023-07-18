Солист Placebo оскорбил итальянского премьера

Прокуратура Турина (Италия) начала проверку в отношении лидера рок-группы Placebo Брайана Молко, позволившего себе резкие высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом пишет обозреватель Ирен Фама в статье для La Stampa.

По ее данным, инцидент произошел на концерте группы под Турином, во вторник, 11 июля.

Во время выступления Молко назвал Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой». Кроме того, певец высказал поддержку трансгендерам и небинарным лицам.

Автор статьи отметила, что Молко подозревают в оскорблении органов государственной власти.

Политические организации, заметила Фама, призвали отменить концерты группы в других городах Италии.