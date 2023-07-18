Супермодель Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах

Известная американскую модель Victoria’s Secret Джиджи Хадид была задержана на Каймановых островах за хранение марихуаны. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что марихуана была обнаружена в сумке Хадид во время обыска в аэропорту Каймановых островов, куда модель прилетела из США ещё 10 июля. По имеющейся информации, в сумке было обнаружено небольшое количество запрещённого вещества, а также курительные принадлежности.

В результате проверки модель задержали, однако Хадид внесла за себя залог в тысячу долларов, после чего была освобождена.