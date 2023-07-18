Буйнов рассказал о дружбе с Пугачевой после эмиграции певицы

«Может быть прекратилась горячая фаза [дружбы] только из-за того, что они далеко. Раньше мы общались часто, теперь реже и только по переписке», — отметил Буйнов.

Исполнитель пожаловался, что не раз замечал в сети комментарии фанатов Пугачевой о том, что он якобы предал певицу после 40 лет дружбы. Буйнов заверил, что его отношение к Примадонне не изменилось после ее отъезда. По словам музыканта, в последний раз они лично виделись на похоронах модельера Вячеслава Юдашкина.