«Здорова, брат»: Александр Буйнов рассказал о дружбе с Пугачевой после эмиграции певицы
Певец Александр Буйнов в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что продолжает общаться со своей давней подругой Аллой Пугачевой после ее эмиграции.
«Может быть прекратилась горячая фаза [дружбы] только из-за того, что они далеко. Раньше мы общались часто, теперь реже и только по переписке», — отметил Буйнов.
Исполнитель пожаловался, что не раз замечал в сети комментарии фанатов Пугачевой о том, что он якобы предал певицу после 40 лет дружбы. Буйнов заверил, что его отношение к Примадонне не изменилось после ее отъезда. По словам музыканта, в последний раз они лично виделись на похоронах модельера Вячеслава Юдашкина.
«Я к ней подошел и сказал: «Привет, сестра. Как дела?» Она на меня посмотрела и сказала: «Здорова, брат». Вот это было реально, слово в слово. Перекинулись еще парой фраз и все», — отметил Буйнов.
В 2022 году Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) покинули Россию. Теперь они живут в Израиле.