Популярный комик побывал в Нью-Йорке и рассказал о неоправдавшихся ожиданиях

«Вообще не оправдались все предостережения, которые мне давали перед поездкой, типа: "О, Нью-Йорк, там эти давящие небоскребы, вообще не видно неба, это гигантский муравейник, все куда-то бегут, сигналят и едут". Я такой [говорю]: "Ребят, я десять месяцев прожил в Стамбуле. Нью-Йорк ваш очень милый и спокойный городок"», — добавил он.