Анна Asti объяснила, почему о ней не распускают слухи

Певица Анна Asti в разговоре с «Пятым каналом» предположила, что о ней не ходят грязные слухи, так как она никогда не пользовалась черным пиаром ради популярности.

«Я даже несколько дней назад задумывалась: многие люди так стараются, учатся специально для этого, пытаются как-то хайпануть, что-то сделать… В моей жизни я на самом деле не делала чего-то, чтобы стать именно популярной. Да, я работала, потому что я очень сильно, невероятно люблю петь», — подчеркнула Asti.

Она призналась, что благодарна за то, что получает удовольствие не только от пения, но и от осознания себя как певицы. Asti рассказала, что во время выступлений испытывает не похожие ни на что эмоции. По словам звезды, это не эйфория от выступления перед публикой и не благодарность за аплодисменты.