Наргиз выпустит песню на украинском языке

Певица Наргиз планирует выпустить песню на украинском языке
Певица Наргиз Закирова призналась, что готовит сейчас к выпуску песню на украинском языке. Об этом певица рассказала в YouTube-интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).
Наргиз не стала вдаваться в подробности предстоящей композиции. Она уточнила, что запрет на въезд на Украину, который ввели после поездки исполнительницы в Крым, с нее сняли после прихода к власти президента Владимира Зеленского.
Певица также добавила, что на данный момент она не сотрудничает ни с одним из продюсеров, а «принадлежит сама себе». Наргиз планирует выпустить альбом, который будет состоять как из англоязычных, так и русскоязычных композиций.
«Мой альбом написан очень талантливыми ребятками, которых здесь множество. Тексты написал один и тот же парень, а аранжировки сделал мой уже нынешний директор. У нас собралась просто замечательная группа. [В самих песнях] произошло такое этническое ответвление», — поделилась певица.
После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.
В начале июля продюсер Фадеев пригрозил певице Наргиз продолжить обращаться в суд из-за прав на его песни. Фадеев напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога. Продюсер уточнил, что после майского концерта в Алма-Ате направил иск в Бостандыкский районный суд города, поскольку певица незаконно исполняла со сцены его песни.