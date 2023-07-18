Наргиз выпустит песню на украинском языке

Певица Наргиз Закирова призналась, что готовит сейчас к выпуску песню на украинском языке. Об этом певица рассказала в YouTube-интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

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Наргиз не стала вдаваться в подробности предстоящей композиции. Она уточнила, что запрет на въезд на Украину, который ввели после поездки исполнительницы в Крым, с нее сняли после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Певица также добавила, что на данный момент она не сотрудничает ни с одним из продюсеров, а «принадлежит сама себе». Наргиз планирует выпустить альбом, который будет состоять как из англоязычных, так и русскоязычных композиций.

«Мой альбом написан очень талантливыми ребятками, которых здесь множество. Тексты написал один и тот же парень, а аранжировки сделал мой уже нынешний директор. У нас собралась просто замечательная группа. [В самих песнях] произошло такое этническое ответвление», — поделилась певица.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.