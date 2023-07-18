Бывшие сотрудники Пугачевой раскрыли ее гонорар за выступления на корпоративах

"Поклонники богатые у Пугачевой были - но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. Ну и нужно совпасть по возможности перелета, как известно, летает даже на частном самолете Алла Борисовна - "когда очень надо", - рассказали собеседники издания, добавив, что организаторам концертов "надо сильно заинтересовать артистку".