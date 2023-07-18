Алла Пугачева не будет петь на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Вопреки обещаниям Лаймы Вайкуле, Алла Пугачева не планирует выступать на ее фестивале "Лайма Рандеву Юрмала" 26-30 июля в концертном зале "Дзинтари". Более того, у организаторов возникли серьезные сложности со сбытом билетов на мероприятие.

© Российская Газета

Вайкуле признает, что многое зависит от настроения Аллы Пугачевой, а экс-сотрудники певицы утверждают, что петь она точно не будет.

"Она будет участвовать как мой критик. Может быть, будут какие-то сюрпризы - в зависимости от настроения. Надеюсь, что каждый день Алла будет у меня", - цитирует Вайкуле KP.RU.

Также издание отмечает, что на сольный концерт Лаймы Вайкуле 29 июля часть самых дорогих билетов партера стоимостью от 210 до 330 евро вынуждены были раздать как пригласительные. Билеты на другие дни фестиваля также раздают из-за плохих продаж.