Mash: Актер из "Бриллиантовой руки" Игорь Ясулович срочно госпитализирован и перенес две операции

Знаменитого советского и российского актёра Игоря Ясуловича пришлось экстренно госпитализировать в одну из московских больниц, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у народного артиста РФ подозревают острое повреждение почек, врачи уже провели ему две операции. Сейчас его готовят к третьей. Ясулович находится в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что актёр почувствовал себя плохо несколько дней назад. После резкого ухудшения состояния пришлось вызвать "скорую помощь". Прибывшие по вызову в квартиру артиста медики срочно госпитализировали его.