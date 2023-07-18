Mash: Актер из "Бриллиантовой руки" Игорь Ясулович срочно госпитализирован и перенес две операции
Знаменитого советского и российского актёра Игоря Ясуловича пришлось экстренно госпитализировать в одну из московских больниц, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, у народного артиста РФ подозревают острое повреждение почек, врачи уже провели ему две операции. Сейчас его готовят к третьей. Ясулович находится в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что актёр почувствовал себя плохо несколько дней назад. После резкого ухудшения состояния пришлось вызвать "скорую помощь". Прибывшие по вызову в квартиру артиста медики срочно госпитализировали его.
Ясуловичу 81 год. Он известен по "Бриллиантовой руке" (Собакозаводчик), гайдаевским "12 стульям" (Инженер Щукин), "Золотому телёнку" (1968 года), "Городу мастеров", "Мэри Поппинс, до свидания", "Мио, мой Мио", "Гардемаринам", "Фитилю", "Обратной стороне Луны", "Убойной силе", множеству других проектов. Работал и на озвучке - в частности, дал русский голос королю Гарольду в серии "Шрек".