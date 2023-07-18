Земфира* рассказала о своей жизни в эмиграции

Рок-певица Земфира* (признана в России иностранным агентом) рассказала о жизни в эмиграции. В своем Telegram-канале она призналась, что у нее очень много предложений о концертах — «больше, чем в России».

Исполнительница заявила, что совсем перестала думать о доме и много пишет. Также Земфира* планирует написать музыку к балету и новый альбом — пока для него удалось написать четыре композиции.

Напомним, что Земфира* покинула Россию после того, как выступила с критикой в адрес российских властей из-за начала специальной военной операции. СМИ сообщали, что она якобы получила гражданство Франции, однако сама певица позднее опровергла эту информацию.

В начале февраля Минюст РФ включил Земфиру* в список иноагентов. Там подчеркнули, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя «концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также получала поддержку от иностранных источников.

Рок-певица пыталась оспорить свой статус в суде в мае, но в июне ее иск отклонили. В июле она подала апелляцию на это решение.