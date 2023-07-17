Звезда «Дома-2» пожаловалась на дорогой ремонт

«Я бы вам никогда не рекомендовала брать холодильник с такой поверхностью, потому что я вся измучилась, это невыносимо. Открыла холодильник — нужно все протирать. Это прямо проблематично. Вечно он заляпанный, и все визуально выглядит не очень», — заявила звезда.