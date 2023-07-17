Лепс рассказал о своих планах на будущее
Российский певец Григорий Лепс поделился своими планами на ближайшее будущее. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам самого исполнителя, в ближайшее время Лепс собирается раздать долги и заработать 100 миллионов долларов.
«Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов», – заявил он.
Кроме того, певец рассказал о своей постоянной занятости – Лепс признался, что ему даже пришлось прервать отпуск с детьми из-за плотного графика.
«Хотел еще отдохнуть, но слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее просто сейчас нет по целому ряду причин», – рассказал Лепс.
Ранее Лепс заявил, что считает икону лучшим подарком.
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