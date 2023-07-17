В Белоруссии прокомментировали сообщения об инциденте с Серовым

Известный певец Александр Серов благополучно прибыл в Витебск, никаких инцидентов не было, рассказала пресс-секретарь дирекции «Славянского базара» Мария Войтиховская. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о неприятном происшествии с певцом на вокзале в Витебске. По словам журналистов, организаторы фестиваля якобы встретили Серова у вагона и поприветствовали на украинском языке. Это вызвало возмущение у артиста и он спешно покинул перрон.

Войтиховская отметила, что Серов в день приезда в Белоруссию находился в прекрасном настроении, замечательно выступил. Зрители встретили его очень хорошо.

«Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было», - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, все прошло очень дружественно.