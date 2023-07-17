28-летняя певица показала на видео, как стилист делает укладку ее розово-черных волос. Megan Thee Stallion предстала перед фанатами в белом топе на широких бретелях и розовых брюках. На рэперше был яркий макияж и длинные ногти ярко-зеленого цвета.

После начала спецоперации России на Украине Инстасамка вместе с мужем Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken, покинула Россию и какое-то время жила в ОАЭ. В мае 2023 года артистка вернулась в Москву. По возвращении Зотеева встретилась с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, обвинявшей ее в пропаганде наркотиков. После встречи исполнительница пообещала переформатировать свое творчество.