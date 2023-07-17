Буйнов рассказал о последней встрече с Пугачевой в России

Коллеги по шоу-бизнесу до недавнего времени часто гостили друг у друга, стабильно раз в неделю встречались семьями, совместно проводили праздники, публиковали фотографии в кругу одной компании.

Александр Буйнов на протяжении 40 лет имеет дружбу с Аллой Борисовной и ее семьей.

Коллеги по шоу-бизнесу до недавнего времени часто гостили друг у друга, стабильно раз в неделю встречались семьями, совместно проводили праздники, публиковали фотографии в кругу одной компании.

Также певец исполнивший хит «Горький мед» ответил на обвинения поступающие в свой адрес: «Меня называют предателем, что я перестал общаться с Аллой. А в чем я предатель?» — возмутился Буйнов.

Он рассказал, что последний раз виделся с Пугачевой в России, когда она приезжала на прощание с их общим другом Юдашкиным.

Именно на похоронах с модельером давним друзьям удалось вновь пообщаться: «Сказал ей: Привет, сестра, а она ответила: здорова, брат. Так повелось, что с 1989-го года она называет меня братом, а я сестрой».

Также Александр добавил, что в тот момент они успели перекинуться несколькими фразами, а также утверждает, что их дружба с Пугачевой продолжается, но по переписке.

«После их отъезда в Израиль у нас ни разу не получилось доверительного дружеского общения, таких разговоров как будто сидим на кухне. Я думаю, ей было не интересно со мной разговаривать на тему СВО» — говорит артист.

Отметим, что Буйнов в разговоре, затронув тему о высказываниях Аллы про «рабов и холопах», пытался ее оправдать: «Я не считаю, что наши дорожки разошлись. У нас не состоялось политических разговоров.