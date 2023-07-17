Блогер Дава из ванны пригласил Волю и Утяшеву присоединиться, но те отказались

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, опубликовал в Instagram видео, на котором он лежит в ванне с пеной, когда к нему заходят Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В ролике Манукян начинает смеяться при виде звездной пары и восклицает: "Как вовремя". Воля и Утяшева начинают улыбаться в ответ, а телеведущая даже достает телефон и делает вид, что начинает снимать. "Ладно, заходите, че", - говорит блогер, не растерявшись. Однако потом Утяшева начинает что-то серьезно расспрашивать у Давы - вероятно, съемки в ванной были частью съемок. 13 июля стало известно, что Манукян подписал контракт с телеканалом ТНТ. Он опубликовал в соцсетях снимок с директором телеканала Тиной Канделаки во время подписания документа, отметив, что с этого момента стал новым лицом ТНТ. При этом еще 10 июля Дава сообщил, что уходит с поста ведущего телепроекта "Дом-2", который занимал с 2021 года. Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.