Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщается на сайте Савеловского районного суда города Москвы.

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В суде иск Моргенштерна приняли 14 июля. Дата предстоящего заседания неизвестна.

21 июня московский суд оштрафовал рэпера за то, что тот не проставил маркировку иноагента к трем постам в соцсетях. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей в качестве наказания. Адвокаты заявили, что музыкант был обязан проставлять плашку в постах, связанных с политической деятельностью.

О том, что на Моргенштерна завели административное дело, стало известно в мае. В ответ рэпер подал иск в Замоскворецкий суд и потребовал исключить его из списка иноагентов Минюста. Однако суд отказался удовлетворить требование артиста.