Инстасамка рассказала, как сдала испорченное ею платье за 600 тысяч рублей
Рэперша Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, известна своим скандальным поведением. В интервью Мадонне Мур артистка рассказала историю, которая удивила пользователей Сети.
Зотеева рассказала, что для фотосессий большинство вещей ей приходится покупать. Рэперша отметила, что ее помощник покупает ей необходимые наряды, а потом спустя время сдает их обратно.
«Он говорит, что мы померили и нам не подошло. Они отправляют вещь на экспертизу, а я что-то зацарапала, и мне приходится выкупать вещь. И все съемки, которые я делаю в Дубае, я заранее прощаюсь с деньгами, потому что могут не взять», — призналась Дарья.
Также Инстасамка добавила, что ей удалось вернуть дорогое платье, которое она испортила во время съемки.
«Но, слава богу, платье с блестящими сердечками от известного бренда за 600 тысяч рублей, у меня забрали. Когда я села, эти сердечки разошлись прям на попе. И чувак, который помогал мне в съемке, маленькими плоскогубцами скреплял это все. Потом пришел в магазин и сдал платье», — заявила знаменитость.