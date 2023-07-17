Инстасамка рассказала, как сдала испорченное ею платье за 600 тысяч рублей

«Он говорит, что мы померили и нам не подошло. Они отправляют вещь на экспертизу, а я что-то зацарапала, и мне приходится выкупать вещь. И все съемки, которые я делаю в Дубае, я заранее прощаюсь с деньгами, потому что могут не взять», — призналась Дарья.