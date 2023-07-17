Марина Африкантова показала нового возлюбленного

В ОАЭ девушка приходила в себя после болезненного расставания с Романом Капаклы, который начал новые отношения с Татьяной Мусульбес. С тех пор девушка решила скрывать личную жизнь.

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Однако неожиданно Марина показала нового избранника. Африкантова выставила фотографию нового мужчины. Поклонники спросили у девушки, есть ли у нее возлюбленный.

Марина рассказала, молодого человека зовут Николай и он сам принял решение, что они с ней в отношениях. Молодой человек позвонил Африкантовой и спросил, почему она не берет трубку. Африкантова поинтересовалась у Николая, почему она должна всегда отвечать на его звонки.

«Мы же встречаемся!» Я ему: «Серьезно?». А он: «Ну да, по телефону же обо всем договорились», - рассказала Марина.