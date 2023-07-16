Топурия высказалась о необходимом уровне мужских доходов

Вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия в шоу блогера Карена Адамяна «Макарена» заявила, что заработок мужчины должен быть больше заработка женщины. По мнению певицы, мужчины должны быть главами своих семей, а женщина – за мужем, - сообщает moslenta.ru.

Кети рассказала, что в ее жизни были отношения с представителями сильного пола, которые немного зарабатывали.

«Это некомфортно для обоих. Я постоянно как-то пыталась принизить себя, чтобы у человека не возникло каких-то комплексов. Но в то же время мне было сложно, потому что я привыкла иначе жить», — призналась она.

Кроме того, исполнительница считает, что нормальный мужчина будет чувствовать себя неловко, когда знает, что его половинка является основной добытчицей в семье. Он рано или поздно будет стремиться уйти из этих отношений. Подобная ситуация может нравиться только альфонсам.