Маликову удалось избежать удочерения собственной дочери

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года. Когда Елена познакомилась с Дмитрием, то ушла от первого мужа. При это официального развода бывшие супруги не оформили. Маликов с Изаксон прожили вместе несколько лет в гражданском союзе, - пишет "Комсомольская Правда".

Однако, в 2000-м году, когда Елене оставалось совсем немного времени до родов, возникли проблемы.

«Мне умная женщина врач сказала: «Тебе скоро рожать ребенка… Мы должны будем записать его на предыдущего человека», - рассказывала Елена в Youtube-шоу «Света вокруг света».

На свет появилась девочка Стефания. Но при получении свидетельства о рождении оказалось, что без штампа о браке Маликов дать свою фамилию не может.

«Мы пришли регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: «Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы ее удочерите»».

Тогда Дмитрий решил срочно оформить официальный брак.

Он спросил у сотрудниц ЗАГСа, можно ли ему и Елене расписаться. Молодым родителям пошли навстречу.

«Милейшая женщина, большое ей спасибо, расписала нас в ту же секунду», - рассказала супруга звезды.