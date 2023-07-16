Врач-оториноларинголог прокомментировал диагноз Васильевой

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что причиной госпитализации и плохого самочувствия Татьяны Васильевой оказались «камни в ушах».

Журналисты «Комсомольской Правды» обратились к врачу-оториноларингологу Юрию Русецкому с просьбой рассказать о том, что это за болезнь и насколько она опасна.

«Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие. Камни в ухе — это вульгарное название. Правильное — отолитиаз», - рассказал профессор.

Так называемые «камни» - это отолиты — маленькие кристаллики кальция. Иногда они перестают двигаться в жидкости вестибулярного аппарата человека как положено, тогда и возникают головокружения.

По словам Русецкого, вернуть отолиты на место можно лишь с помощью специальных упражнений. Существуют методики, хорошо себя зарекомендовавшие.