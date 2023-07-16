Врач-оториноларинголог прокомментировал диагноз Васильевой
В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что причиной госпитализации и плохого самочувствия Татьяны Васильевой оказались «камни в ушах».
Журналисты «Комсомольской Правды» обратились к врачу-оториноларингологу Юрию Русецкому с просьбой рассказать о том, что это за болезнь и насколько она опасна.
«Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие. Камни в ухе — это вульгарное название. Правильное — отолитиаз», - рассказал профессор.
Так называемые «камни» - это отолиты — маленькие кристаллики кальция. Иногда они перестают двигаться в жидкости вестибулярного аппарата человека как положено, тогда и возникают головокружения.
По словам Русецкого, вернуть отолиты на место можно лишь с помощью специальных упражнений. Существуют методики, хорошо себя зарекомендовавшие.
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