Сын рассказал о состоянии здоровья Юрия Маликова
Основатель «Самоцветов» Юрий Маликов заставил коллег и поклонников поволноваться, не появившись на Международном фестивале искусств в Витебске, который ранее регулярно посещал. Тем более что ведущий концерта Александр Маршал при открытии фестиваля пожелал Юрию Федоровичу здоровья. Инициативу подхватили «Новые Самоцветы», также пожелавшие Маликову здоровья и сил.
Журналисты «Московского Комсомольца обратились к сыну Юрия Федоровича Дмитрию Маликову, который на мероприятии возглавляет жюри музыкального конкурса с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Не надо волноваться, с папой не случилось ничего страшного, просто на семейном совете мы решили, что ему лучше отдохнуть, побыть с мамой, подлечиться. Ему пойдет на пользу такая реабилитация», - сказал он.
В Витебске проходит международный фестиваль искусств «Славянский базар». Новинка этого года – не одна, а пять пар звездных ведущих. Например, компанию бессменной Елене Спиридович составил российский рок-исполнитель Александр Маршал.