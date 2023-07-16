Михалков отсудил у Досталя крупную сумму

Продюсер Владимир Досталь занял у именитого режиссера крупную сумму почти пять лет назад, но с отдачей денег не спешил. Никита Михалков был вынужден обратиться в суд, чтобы вернуть свои 300 тысяч долларов (долее 27 миллионов рублей).

В феврале этого года Михалков суд выиграл, однако Досталь подал апелляцию. Продюсер пытался оспорить решение суда, так как на первоначальную сумму долга наросли большие проценты, - пишет СтарХит.

На первом же заседании суда по апелляции стороны прекратили спор и пришли к мировому соглашению. В документе указано, какими частями и в какие сроки деньги перечисляются на счет Михалкова.

Досталь, как информирует СтарХит, был продюсером множества знаменитых фильмов и сериалов, например, «Ширли-мырли», «Гражданин начальник», и многих других, а с 2000 года является генеральным директором ряда кинокомпаний.