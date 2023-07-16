На родине Моисеева увековечили память певца

Борис Моисеев при жизни был частым гостем проходящего в Беларуси фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». А теперь, в преддверии годовщины смерти певца, к фестивалю приурочили увековечение его памяти.

В Могилева, на малой родине артиста, открылась мемориальная доска, - рассказывают dni.ru.

Детство и юность Моисеева прошли в Могилеве. Отсюда он уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище.

Мемориальная доска сделана в форме круга из отполированного как зеркало гранита. Внутри круга – бронзовый профиль артиста. По краям размещена фраза, которую не раз произносил певец:

«Я люблю этот город, я люблю этот дом».

Автор композиции – скульптор Филипп Трушин.