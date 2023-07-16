Актрису Татьяну Васильеву выписали из реанимации

Стало известно о состоянии актрисы Татьяны Васильевой, попавшей в реанимацию несколько дней назад. Об этом сообщает StarHit.

Врачи обнаружили у Васильевой нарушение сосудистого кровообращения. В воскресенье состояние актрисы улучшилось, и её перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии.

Актрису увезли на Скорой помощи 14 июля из собственного дома. Она внезапно почувствовала себя плохо, она не могла передвигаться по дому, сильно кружилась голова.

Врачи диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. При данном заболевании уменьшается кровоснабжение артерий и нарушается питание и функции головного мозга.