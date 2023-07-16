Дроздов сообщил о серьезном диагнозе

Как пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из телеграм-каналов, проблемы со зрением у Дроздова начались зимой этого года, когда он упал на улице и сильно травмировался. На одном глазу телеведущему уже поменяли хрусталик, а за второй пока борются врачи.