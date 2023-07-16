Дроздов сообщил о серьезном диагнозе
Николай Дроздов сейчас находится в больнице. У телеведущего, доктора биологических наук врачи диагностировали катаракту и глаукому.
Как пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из телеграм-каналов, проблемы со зрением у Дроздова начались зимой этого года, когда он упал на улице и сильно травмировался. На одном глазу телеведущему уже поменяли хрусталик, а за второй пока борются врачи.
«Делаю процедуры на глаза. Пока что еще вот одним не очень четко [вижу]. Вот с этим как раз идет борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно», - рассказал Николай Николаевич Телеграм-каналу Shot.
Ранее сам Дроздов рассказал про остаточные явления переломов - ему пока тяжело дышать полной грудью и появилась сутулость, с которой профессор борется специальными упражнениями.